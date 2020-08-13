美國籲聯合國延長禁運伊朗武器　料決議草案不獲通過

聯合國安理會準備對美國提議的進一步延長伊朗武器禁運進行投票，一些外交人士認為這項提議肯定不會獲得通過，伊核協議的前景也將進一步面臨風險。

據俄羅斯衛星通訊社8月13日報道，美國常駐聯合國代表克拉夫特（Kelly Craft）再次呼籲安理會支持華盛頓延長對伊朗武器禁運的決議草案。

克拉夫特8月13日稱，「今天，美國提出了對延長伊朗常規武器買賣的現有禁運的安理會決議草案。我呼籲所有安理會成員意識到停止這一武器禁運的實際後果。安理會的主要目標是促進全世界和平與安全，如果不延長武器禁運，這將是對聯合國創建所依賴的神聖責任的嘲弄」。

路透社引述外交人士稱，英國、法國和德國在進行最後的努力，希望居間調停，與俄羅斯和中國就延長伊朗武器禁運一事達成妥協，但迄今為止似乎並未成功。俄羅斯與中國作為伊朗的盟友，一貫對美國的這一做法表示反對。

一位要求不透露姓名的中國常駐聯合國外交官表示，「以任何形式延長對伊朗的武器禁運缺乏法律依據，將會破壞保留伊核協議的努力」。該外交官強調，美國的提案「沒有機會」獲得通過。

俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也認為，提出對伊朗的武器禁運問題無客觀理由，向伊朗供應軍事技術裝備的「許可程序」具有臨時性，這樣做是為了啟動2015年達成的伊核協議，而如今已不具有現實意義。在2020年10月18日之後運用對伊朗武器供應限制「從未被計劃過，並且無任何法律或其他理由來修改這一理解」。

「美國政府的目的是終止伊核協議，」一名要求匿名的歐洲外交官說。

路透社指出，美國退出伊核協議後，仍威脅如果安理會不將該項武器禁運措施無限期延長，美方將動用協議中的一項條款，啟動恢復所有聯合國對伊朗的制裁。而重啟制裁將可能扼殺伊核協議，因為伊朗將失去抑制核活動的主要誘因。

2015年，伊朗與伊核問題六國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國和德國）達成伊朗核問題全面協議。根據協議，伊朗承諾限制其核計劃，國際社會將解除對伊制裁。根據《聯合全面行動計劃》框架下的協議，向伊朗供應軍事技術裝備的「許可程序」具有臨時性，有效期至2020年10月18日。但美國表示，對伊朗實施武器禁運應繼續實行。