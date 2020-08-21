【新冠肺炎】中國礦工飛往巴布亞新畿內亞　因接種試驗疫苗遭遣返

巴布亞新畿內亞（Papua New Guinea）政府8月20日下令，禁止一架載有中國工人的飛機入境，因機上載有一批在8月10日注射過新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）試驗疫苗的中國礦工。

根據《澳洲人報》（The Australian）8月21日報道，由中國冶金科工集團有限公司持有的瑞木鎳鈷公司（MCC Ramu NiCo Ltd.）在巴布亞新畿內亞從事採礦業務。公司通知當地衞生部，其48名前往當地的員工已接種新冠疫苗，他們的樣本可能會在病毒檢測呈陽性反應。

法國媒體報道它取得一份由中國衞生部在8月10日發出的官方聲明，稱倘若真是如此，實屬正常而不是因為受到感染。聲明稱如有關方面需要對他們進行測試，需等待7天，因接受注射的人體內產生抗體需時7天。

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當地疫情控制官曼寧（David Manning）稱巴布亞新畿內亞事前未就測試獲得通知，於是禁止飛機入境，理由是資料不足，以及不知道他們入境後會對當地人會否構成威脅。他已向該國政府及瑞木鎳鈷發信，要求他們就疫苗測試澄清，包括疫苗的發展及潛在威脅等，否則未能批准他們的入境許可。

結果這部由天津起飛、20日抵達巴布亞新畿內亞的飛機，同日載着約180人原機返回。

曼寧同時發布命令，禁止在國內進行疫苗測試以及向任何國民提供未經政府許可的疫苗或醫藥介入措施。而任何聲稱已注射疫苗的人入境該國，都不能豁免接受隔離及病毒檢測。

中國駐巴布亞新畿內亞大使薛冰回應，暫未對此事有任何回應，但有一點是肯定的，就是中國不是在巴布亞新畿內亞做疫苗測試。