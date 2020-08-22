AI與美軍頂尖戰機駕駛員對決　「虛擬空戰」人類首敗陣

美國國防部高級研究項目局（Defense Advanced Research Projects Agency，DARPA）20日舉辦一場人機大戰，由美國空軍F16戰機頂尖機師迎戰人工智慧，以決定人類能否在天空擊敗機器，結果是AI機師首度贏得模擬纏鬥空戰，顯示人腦無法和侵略性戰術相匹敵。

《每日郵報》報導，此次纏鬥戰（Dogfight）採用線上直播，人類機師是呼號「老爺車」（Banger）的美國空軍武器學校教官機師。影像可見經驗豐富的「老爺車」避開第一擊，但講評人員提到AI採用侵略性戰術，還指「我們身為戰機機師的標準戰術沒有用」，AI機師隨後三度開火，均接連迅速擊中「老爺車」，最終達成5回合虛擬空戰的實質擊落。

美國國防先進研究計劃署（DARPA）20日舉辦一場人機大戰，由美國空軍F16戰機頂尖機師迎戰人工智慧。（YouTube影片截圖@DARPAtv）

報道指出，DARPA於2019年啟動「阿爾法纏鬥試驗」（Alpha Dogfight Trials）計劃，讓人類機師和機器競爭，在約翰霍斯・普金斯大學應用物理實驗室舉行的對決則是終局之戰。整個試驗歷時三天，共8個編碼團隊參與，其中還包含洛馬與波音等國防巨頭，最後由勝出的蒼鷺系統（Heron Systems）AI機師和人類機師對戰。

比起典型人類機師空戰，蒼鷺系統為AI機師選擇更具侵略性的戰術與正面的機砲對決，共擊落敵人213次，被擊落數僅16次。

長期以來，一般咸信科技無法和受過高度訓練的人類機師並駕齊驅。DARPA去年才說，「目前不存在AI……能在高速、高G力的纏鬥勝過綁在戰機內的人類」，此次人機大戰由機器勝出不免讓人對未來的空對空戰鬥產生疑問，但美國空軍中校莫克（Justin Mock）曾指出，目前開發良好的AI能純熟處理部分可預測，或它們被訓練去對抗的操作模式，「但對手做出一些、甚至只是一點點不同的動作時，它們就會陷入困境了」。

相關文章：豐田Toyota富士山下建造日本首座AI人工智能城市「Woven City」

+ 12 + 11 + 10

延伸閱讀

加州野火釀6死、數百棟建物被燒毀！17.5萬居民被迫逃離

疑線上遊戲結怨 美23歲玩家開車2700公里 射殺對方後自殺

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】