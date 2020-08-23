【新冠肺炎】韓國擴大防疫措施至全國　首爾一醫院有醫護確診

韓國的新型冠狀病毒（COVID-19）疫情持續反彈，當地在8月22日新增332宗確診病例，當中包括一名來自首爾其中一間最大醫院的醫護人員。保健福祉部長官朴淩厚同日指，目前疫情處於向全國擴散的重大關頭，形勢非常嚴峻，因此宣布從23日開始將第二級社交限制範圍擴大至全國。

中央防疫對策本部22日公布，韓國新增332宗確診病例，單日新增病例由14日開始連續第9天以3位數增加，累計增至17,002宗。

新增病例中有315宗屬社區感染，當中包括一名來自首爾東南部峨山病院的護士。韓聯社報道，該名護士可能從其丈夫感染病毒，當局已經封鎖她工作的耳鼻喉科樓層消毒，並呼籲曾經與該名護士有接觸的員工、病人及其家屬接受病毒檢驗，強調院內傳擂的風險非常低。

現時新增病例主要集中首都圈地區，但首都圈疫情已蔓延至全國，首都圈以外地區亦不斷出現病例。

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朴淩厚22日宣布，從23日起將第二級社交距離措施擴大至全國，意味娛樂場所、大型學院、自助餐廳等12類防疫高危場所和室內公共場所會全面停止運作，周日的教會服務亦被禁止，集會、聚會和活動人數則分別限制在室內最多50人及室外最多100人。

根據中央防疫對策本部數據，截至21日中午12時，與首爾城北區「愛第一」教會有關的病例增至723宗。

韓國警察廳、疾病管理本部工作人員、首爾市和城北區廳公務員8月21日以涉嫌違反《關於預防和管理傳染病的法律》搜查「愛第一」教會。