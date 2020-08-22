聯想代工廠被指勞役維吾爾人遭制裁　美學校因延誤問題取消訂單

中國聯想（Lenovo）使用的一家代工廠被指強迫中國新彊維吾爾族人及其他穆斯林少數族裔人士，7月20日被美國商務部制裁，部分產品供應受影響。美國有校區向聯想訂購手提電腦後，因延誤問題嚴重而取消訂單。

聯想出品的電腦，由合肥寶龍達信息技術有限公司製造，後者參與一個由政府向廠商供應廉價勞工的計劃。而那些負責組裝產品的人，被指是遭強制勞力的維吾爾族人。

部分電腦（包括使用Google Chrome OS系統的Chromebook）在公司被置於制裁名單後仍出貨付運。

美國新聞網站The Intercept查閱船運紀錄後，發現聯想自3月起出口約258,000部、由合肥寶龍達信息技術有限公司生產的手提電腦到美國。根據美國海關紀錄，華府公布實體清單後，至少16批貨、約161,470公斤的聯想手提電腦運抵洛杉磯（Los Angeles）港口。

這批貨物中，有部分正被扣押，未能如期送到學校。亞拉巴馬州（Alabama）埃托瓦縣（Etowah County）校區6月訂購約4,000部聯想手提電腦，得悉貨品在10月前也不能送到後，校區取消訂單。

新澤西州（New Jersey）及北卡羅來納加州（North Carolina）的學校訂購聯想貨品後也遇到類似的延誤問題。新澤西州帕特森市（Paterson）校區官員向當地傳媒透露，導致延誤的原因是，聯想正嘗試找另外3家工廠投入生產、以代替合肥寶龍達生產的手提電腦。

美國受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，不少學童須留家學習，一些校區訂購手提電腦供他們使用。