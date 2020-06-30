美聯社指中國強制新疆維族避孕墮胎絕育　外交部：假新聞

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美聯社6月29日報道，中國政府為了減少穆斯林人口，對新疆維吾爾族和其他少數族裔以苛刻手段限制生育率，例如強迫安裝子宮環、絕育甚至墮胎。中國外交部回應指為假新聞。

美聯社根據政府統計、官方文件和訪談內容進行偵查報道。報道指，官方定期要求少數族裔婦女接受婦科檢查，強迫數以十萬計的人安裝子宮環、絕育甚至墮胎。

報道形容，再教育營既是威脅，也是懲罰。超生是被拘留到再教育營的主因，育有三名或以上子女的父母如果無法負擔高額罰款，就要與家人分離。

美聯社率先取得德國學者曾德恩（Adrian Zenz）的新研究顯示，中國政府耗費數億美元執行計劃生育，寥寥數年內將新疆變成中國成長最慢的地區。曾德恩專門研究中國少數族裔議題。他說：「這種下滑幅度前所未見……有點殘酷。這是壓抑維吾爾人的廣泛控制行動一環。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責中國對維吾爾族和其他少數族裔婦女強制實行計劃生育，促請中國共產黨停止迫害。

中國外交部指報道是「捏造」和「假新聞」，並稱中國政府對所有族群一視同仁、保護少數族群的合法權利。外交部發言人趙立堅表示：「不管是少數族族群還是漢人，所有人都必須守法。」

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