美聯社指中國強制新疆維族避孕墮胎絕育　外交部：假新聞

美聯社6月29日報道，中國政府為了減少穆斯林人口，對新疆維吾爾族和其他少數族裔以苛刻手段限制生育率，例如強迫安裝子宮環、絕育甚至墮胎。中國外交部回應指為假新聞。

美聯社根據政府統計、官方文件和訪談內容進行偵查報道。報道指，官方定期要求少數族裔婦女接受婦科檢查，強迫數以十萬計的人安裝子宮環、絕育甚至墮胎。

報道形容，再教育營既是威脅，也是懲罰。超生是被拘留到再教育營的主因，育有三名或以上子女的父母如果無法負擔高額罰款，就要與家人分離。

美聯社率先取得德國學者曾德恩（Adrian Zenz）的新研究顯示，中國政府耗費數億美元執行計劃生育，寥寥數年內將新疆變成中國成長最慢的地區。曾德恩專門研究中國少數族裔議題。他說：「這種下滑幅度前所未見……有點殘酷。這是壓抑維吾爾人的廣泛控制行動一環。」

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）譴責中國對維吾爾族和其他少數族裔婦女強制實行計劃生育，促請中國共產黨停止迫害。

The United States condemns the use of forced population controls against Uyghur and other minority women and calls on the CCP to cease its campaign of repression. History will judge how we act today. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 29, 2020

中國外交部指報道是「捏造」和「假新聞」，並稱中國政府對所有族群一視同仁、保護少數族群的合法權利。外交部發言人趙立堅表示：「不管是少數族族群還是漢人，所有人都必須守法。」