印巴邊境印軍擊斃5入侵者　死亡人數逾10年來最多

印度媒體引述軍隊高官透露，安全部隊在與巴基斯坦邊境發現五名形迹可疑的「入侵者」，對方先開槍但被擊斃。

印度報業托拉斯（PTI）引述印度邊境安全部隊（BSF）高級官員透露，當地時間8月22日早晨，印度邊境安全部隊在印度北部旁遮普邦（Punjab）塔蘭塔蘭區（Taran Taran District）、印巴邊境附近擊斃5名「入侵者」。

這名高官說：「第103營警戒部隊注意到入侵者的可疑侵犯行動，他們出現在（位於旁遮普邦達爾恩達蘭地區的）印巴邊境。」

當被要求停止行動時，「入侵者」向印度邊境安全部隊開火，後者進行了自衛反擊。隨後，5名「入侵者」被擊斃。

另一名BSF官員表示，事件發生在當地時間凌晨4時45分左右，這些人「可能是用高高的草叢用掩護溜進邊境。」

他們還補充說，「整個區域隨後立即被封鎖。」同時展開密集搜索行動，「從目前五人屍身看，備有AK47步槍和三把手槍，一枚手榴彈，但我們想了解他們的真實兵力及意圖，只有搜索行動完畢後才能知曉。」

《印度時報》引述知情人士說，這些「入侵者」身上可能繫有爆炸裝置。

PTI引述官員們表示，這是印巴3,300公里邊境超過十年來死亡人數最多的一次對峙。

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印度總理莫迪（Narendra Modi）8月15日在首都新德里紅堡（Red Fort）舉行獨立73周年儀式，談到邊境衝突，莫迪強調，「邊境地區衝突給印度帶來挑戰」，但「從印巴實際控制線（LOC）到印中實際控制線（LAC），任何試圖威脅印度主權的國家，都遭到（印方）有力而恰當的回擊。」