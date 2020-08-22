納瓦爾尼抵達德國柏林就醫　社運人士：他情況堪憂

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）懷疑中毒昏迷，一度入住鄂木斯克（Omsk）的醫院，他8月22日被轉送至德國柏林治療。位於柏林的德國非牟利組織Cinema for Peace Foundation創辦人Jaka Bizilj說他情況「非常令人擔心」。

納瓦爾尼抵達柏林泰格爾機場（Berlin Tegel Airport）後，被德國軍方帶往夏里特醫院（Charite hospital）。

Cinemas for Peace資助納瓦爾尼飛往德國的費用。組織創辦人Jaka Bizilj說，納瓦爾尼的情況在飛機飛行期間及着陸後維持穩定。但他後來說，納瓦爾尼的情況非常令人擔心。

44歲的納瓦爾尼8月19日懷疑被人下毒，並被送往鄂木斯克（Omsk）的醫院。俄羅斯的醫療專家最初稱，他的狀態不適合乘搭飛機。惟德國專家到醫院為他診斷後，認為他可以出國。

納瓦爾尼的支持者認為，延遲批准納瓦爾尼轉往外地就醫是計謀，想拖延至他體內再沒有毒物。克里姆林宮否認這個說法。克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）表示，沒聽說過阻止納瓦爾尼出國治療的指示。