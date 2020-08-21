普京政敵遭人下毒？俄羅斯醫生：納瓦爾尼沒有中毒跡象

俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼（Alexei Navalny）8月19日從西伯利亞托木斯克（Tomsk）返回莫斯科時疑遭下毒，他所乘飛機在鄂木斯克（Omsk）緊急降落，讓他轉送當地醫院就醫。院方稱沒有在他的血液和尿液中發現毒藥。

Omsk Emergency Hospital副首席醫生卡利尼琴科（Anatoly Kalinichenko）稱沒有在納瓦爾尼血液及尿液樣本中發現毒藥。他說：「中毒的診斷且暫擱一旁，但我們不相信病人中毒。」醫院首席醫生穆拉霍夫斯基（Alexander Murakhovsky）則拒絕回答有關納瓦爾尼是否中毒的問題。

英國天空電視台21日在報道中指出，納爾瓦尼的妻子尤利婭（Yulia）引述一名警員說，在她丈夫體內發現非常危險的毒藥，會對周圍的人構成危險，他們須穿保護衣。

穆拉霍夫斯基稱，納瓦爾尼的情況改善了一點，但仍不穩定，倘若企圖移動他可能會對其生命構成危險。

圖為8月21日俄羅斯反對派領袖納瓦爾尼之弟奧列格，來到Omsk Ambulance Hospital探望陷入昏迷的兄長。（AP）

納瓦爾尼昏迷之際，有機構稱願意接載他到德國就醫。俄羅斯衛星網21日報道，一部特別醫療專機已從德國飛到俄羅斯，預期會將他送到位於柏林的夏里特醫院（Charite hospital）。不過英國天空新聞台21日引述納瓦爾尼發言人報道，醫生懾於於克里姆林宮的壓力，不讓病人轉往別處。

納瓦爾尼的發言人亞爾梅什（Kira Yarmysh）說，醫生之前本來對此首肯，但最後一刻改變主意。亞爾梅什說：「這個決定，當然不是由他們（醫生）做的，而是克里姆林宮做的。」

現年44歲的納瓦爾尼是俄羅斯的著名反對派人士，多年來經常批評總統普京（Vladimir Putin）及政府的施政，他多次發起大型示威，因而遭到拘捕。