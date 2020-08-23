美國70年代「金州殺手」遭判處終身監禁　出庭時向受害者道歉

美國轟動一時的「金州殺手」迪安杰洛（Joseph James DeAngelo）在8月21日遭法院判處無期徒刑，他在庭上向受害者及家屬為自己所犯的罪行致歉。

現年74歲的迪安杰治身穿囚衣，坐在輪椅現身加州首府薩克拉門托（Sacramento）法院，他在6月與檢控官達成13項謀殺罪認罪協議，換取避免死刑。

法官在21日判刑的表示，犯下如此殘暴罪行的人須遭到監禁，令他們以後不可再傷害其他無辜人士，因此判處迪安杰洛連續11次終身監禁，並不准保釋，另外15宗涉及武器等罪行則同期終身監禁。

「金州殺手」迪安杰洛8月21日遭判處無期徒刑，他一度在庭上向受害者致歉。（AP）

迪安杰洛在面對裁決前，一度從輪椅站起來，脫下口罩發言，稱聆聽所有證人的作供，向受到傷害的人致歉。不過檢控官其後在法院外播放對方最近在囚室內行動自如的片段，斥他在庭上的言行是假裝虛弱博取同情。

迪安杰洛曾是越戰老兵和汽車技工，事發時為一名加州警員。他在1975至1986年間於加州11個縣強姦及殺害多人，估計有最少87人受害。當局一直無法破案，直到2018年使用新的DNA鑑證後，最終在當年4月拘捕迪安杰洛。