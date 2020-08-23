【新冠肺炎】全球確診突破2300萬　逾80萬人病歿

美國約翰斯・霍普金斯大學即時統計數據顯示，全球已有超過2,300萬人確診感染新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎、逾80萬人喪生，美國是全球最多確診及死亡個案的國家。

據美國約翰斯・霍普金斯大學發布的即時統計數據，截至8月23日上午7時27分，全球確診個案累計增至23,120,830個，死亡個案累計增至802,693個。

美國疾病控制和預防中心（CDC）8月22日指出，美國單日增加逾46,754人確診，1,371多人死亡，累計確診人數增至逾559萬，累計近17.4萬多人病死。

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歐洲疫情依然反覆，德國在過去24小時新增超過2,000人確診感染新冠肺炎，為4月底以來首次。死亡個案及確診病例分別累計增至9,267個及232,082個。

意大利衛生部8月22日表示，當地單日確診個案新增逾1,000個，創5月12日以來單日新高。

印度是全球確診病例第三多的國家，當地疫情依然嚴峻。該國8月22日新增69,878個確診病例，是連續第4日新增逾6萬個病例，亦創下單日新高，累計個案增至298萬。

韓國可能出現第二波疫情。中央防疫對策本部8月22日公布，韓國新增332宗確診病例，累計增至17,002宗。單日新增病例由14日開始連續第9天以3位數增加。