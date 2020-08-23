【白羅斯示威】盧卡申科聲稱北約在邊境集結部隊　北約與鄰國反駁

白羅斯（前稱白俄羅斯）總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）8月22日指責有「外國勢力」推動國內示威，又指北約部隊已在邊境集結。北約反駁有關說法。

圖為8月22日，反政府示威者在明斯克獨立廣場上集會，要求盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台。（Reuters）

盧卡申科8月22日前往鄰近波蘭邊境城市格羅德諾（Grodno）視察，指責西方國家支持示威。盧卡申科稱北約部隊正在邊境集結，波蘭及立陶宛亦已準備就緒，要求軍隊採取嚴厲措施，捍衛領土完整。

北約否認有關指控，稱北約未有在當地集結部隊，並指北約的姿態是防禦性質。波蘭總統發言人稱波蘭無逼迫白羅斯的意思，稱對盧卡申科言論感失望及驚訝；立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）指責盧卡申科在幻想外國勢力威脅，是企圖轉移國內視線。

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白羅斯自9日舉行大選以來，當地爆發連串示威。盧卡申科被指選舉舞弊，反對派與歐盟不承認大選結果。有報道指當局正禁制曾報道當地示威活動的新聞機構及網站，首都明斯克至22日仍然有示威。

另外，美國副國務卿比根（Stephen Biegun）將訪問立陶宛，預料將與白羅斯反對派領袖季哈諾夫斯卡婭（Svetlana Tikhanovskaya）會晤。比根亦會訪問俄羅斯，商討白羅斯局勢。