【新冠肺炎】特朗普批評美國FDA拖慢測試新冠病毒疫苗

即時國際
撰文：
最後更新日期：

美國總統特朗普（Donald Trump）8月22日批評，美國食品和藥物管理局（FDA）故意拖慢測試新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的進度至11月3日總統大選之後，令製藥公司難以找志願人士臨床測試疫苗。

特朗普22日在社交網站Twitter發文稱，「顯然，他們（FDA）希望將答案（疫苗使用）推遲到11月3日之後。（FDA）必須專注於（研發）速度，拯救生命！」， 惟特朗普未有提出相關證據，帖文更特別標示FDA局長哈恩（Stephen Hahn）。

↓想知道其他新冠肺炎疫苗的研發進展，請點擊放大觀看：

+14
+13
+12

眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）22日形容，特朗普的帖文「非常嚇人」，也是一則「非常危險的聲明」。她稱，FDA有責任批出藥物，判斷其安全和有效程度，而不應是由白宮發聲提及研發速度和把FDA的行動政治化。

中國官員：7月22日起實驗疫苗供緊急使用
【俄羅斯疫苗】新冠肺炎針劑試驗沒嚴重副作用　全部有高質素抗體
【新冠肺炎】俄羅斯疫苗4萬人測試下周開始　料11或12月首批出口
新冠疫苗｜福奇：美國不大可能強制全民接種　可要求部分群組接種

特朗普政府21日曾指出，將毋須在FDA審批下准許使用經過個別實驗室進行測試的新冠肺炎疫苗，但FDA有官員反對此決定，直指上述有部分疫苗已證實存在缺憾。

FDA生物製品評價和研究中心總監馬克斯（Peter Marks）表示，若批准把未經證實安全和有效的疫苗推出市場，他會辭職。FDA局長哈恩也曾承諾不會「偷步」批出疫苗。

X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。