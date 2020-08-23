【新冠肺炎】特朗普批評美國FDA拖慢測試新冠病毒疫苗

美國總統特朗普（Donald Trump）8月22日批評，美國食品和藥物管理局（FDA）故意拖慢測試新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗的進度至11月3日總統大選之後，令製藥公司難以找志願人士臨床測試疫苗。

特朗普22日在社交網站Twitter發文稱，「顯然，他們（FDA）希望將答案（疫苗使用）推遲到11月3日之後。（FDA）必須專注於（研發）速度，拯救生命！」， 惟特朗普未有提出相關證據，帖文更特別標示FDA局長哈恩（Stephen Hahn）。

The deep state, or whoever, over at the FDA is making it very difficult for drug companies to get people in order to test the vaccines and therapeutics. Obviously, they are hoping to delay the answer until after November 3rd. Must focus on speed, and saving lives! @SteveFDA — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2020

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眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）22日形容，特朗普的帖文「非常嚇人」，也是一則「非常危險的聲明」。她稱，FDA有責任批出藥物，判斷其安全和有效程度，而不應是由白宮發聲提及研發速度和把FDA的行動政治化。

特朗普政府21日曾指出，將毋須在FDA審批下准許使用經過個別實驗室進行測試的新冠肺炎疫苗，但FDA有官員反對此決定，直指上述有部分疫苗已證實存在缺憾。

FDA生物製品評價和研究中心總監馬克斯（Peter Marks）表示，若批准把未經證實安全和有效的疫苗推出市場，他會辭職。FDA局長哈恩也曾承諾不會「偷步」批出疫苗。