【美國大選】眾議院通過郵局撥款議案　參議院共和黨表明反對

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美國眾議院8月22日通過向郵政局撥款250億美元的議案，議案同時獲26名共和黨議員贊成。但相關議案仍要通過參議院及總統特朗普（Donald Trump）的簽署才能生效。

圖為8月22日，加州洛彬磯一個郵局外，反對削減郵政撥款的示威者在郵局外集會，舉着拯救美國郵政的標語。（Getty）

由民主黨控制的眾議院，在8月22日以257比150票，通過一項向郵政局撥款250億美元的議案。議案同時阻止削減郵局成本措施，要求郵政局恢復2020年1月的運作模式，以確保郵政有充足資金，應付11月大選大量的郵寄投票。

投票中有26名共和黨議員倒戈，23名共和黨議員棄權。參議院多數黨領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）已表明議案不會在參議院通過。

提出議案的民主黨議員馬洛尼（Carolyn Maloney）指出，美國人民不希望郵政政治化，期望郵寄選票能夠及時送達。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）指，郵政局長德喬伊（Louis DeJoy）的保證含糊不清，令人難以信服，因此必須通過議案。

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美國郵政問題成為大選焦點，特朗普被指企圖削減郵政成本，使大選無法透過郵寄投票進行。特朗普早前透過社交網站，批評有關議案為郵政局尋求不必要的資金，又稱郵寄投票是欺詐。白宮預算辦公室早前表明，會建議特朗普否決有關法案。

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