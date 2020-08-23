【英國王室】戴妃逝世23年　兩子想再查死因　怕梅根凱特同一下場

英國戴安娜王妃在巴黎發生車禍意外去世，已經滿23周年，關於她死因仍有不少陰謀論，甚至指她其實是遭到謀害。最新「Globe」雜誌以封面故事報導，戴妃最愛的兩個兒子—威廉與哈利王子，要求將她遺體再挖出來，仔細查清楚死因真相，還指哈利懷疑當初害死母親的幕後黑手，同樣見不得妻子梅根成為各方矚目焦點，設法將她逼走，擔心不早點找出真兇，梅根恐成為下一個受害者。

「Globe」報道，兩位王子對母親的死仍有不少懷疑，不弄個水落石出不甘心，可是父親查爾斯王子卻禁止他們這麼做，還不惜以「斷金脈」來威脅他們停手，該雜誌更指其中一種陰謀論是認為皇室裡的老臣憂慮已和查理斯王子離異的戴安娜太受人民喜愛，風頭壓過其他皇室成員、將令英國名義上的元首家族黯淡無光，因此必須讓她永遠消失。多年之後，她的媳婦梅根同樣一舉一動都是話題，這些人就再度設法把梅根逼出英國，可是威廉王子之妻凱特同樣比丈夫有話題，威廉與哈利都怕愛妻走上與母親一樣的悲慘下場。

專門打臉八卦的網站稱「Globe」似乎在暗示倘若戴安娜的死因不單純，前夫查理斯是知道不少內幕的，且設法要繼續掩蓋下去，等於擺明了說他有問題。事實上，不過又是毫無根據的亂編故事而已。

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