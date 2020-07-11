【英國王室】凱特超越英女王成最受歡迎王室成員　梅根粉絲不服氣

英國兩位王子之妻——凱特、梅根，年歲相差不大，理當很有話聊，卻偏偏弄到全天下都知道她們有心結，英國媒體更常在兩人之間製造競爭的氣氛，譬如《每日鏡報》近來舉辦「最喜歡的皇室成員」票選，凱特竟然擊退常年奪冠的英女王伊利沙伯二世，拿下第一名，馬上引來梅根迷的酸語。

凱特在世人前總是一副完美媳婦的形象，與梅根的現代獨立女性味道大不相同，英國人則對未來的王后凱特，和把哈利王子帶離英國的梅根，有着截然不同的觀感，凱特佔便宜自是理所當然。凱特、女王之後，威廉與哈利兩位王子分居第3、4名，梅根還輸給老公的姑姑安妮公主，只得到第6名，粉絲都質疑結果有問題，認為梅根不可能輸凱特。

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事實上，梅根在英國王室不討喜，恐怕也跟她的自我、不好掌控有關，歐美媒體報道，凱特其實蠻受到丈夫的爺爺菲利普親王青睞，因為兩人都身為英國（現任與未來）君王的配偶，必須扮演好「賢內助」而不搶鋒頭的角色，菲利普親王的表現大家都看在眼裏，而凱特也是小心的不把目光焦點從丈夫身上搶過來，但梅根卻不是這樣，總讓外界有比哈利更強勢的感覺。

在哈利與梅根離開英國、到了美國後，各方更不看好他們能與威廉、凱特夫妻關係回溫，然而梅根的強勢也招來反效果，在各地的八卦刊物報導中，她總是被當成罪魁禍首，哈利被批評的機會少很多。

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