【白羅斯示威】首都明斯克15萬人上街　總統盧卡申科持步槍回官邸

白羅斯（前稱白俄羅斯）首都明斯克（Minsk）周日（23日）再有大規模示威，要求掌權26年的總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）下台；有網上片段拍到，盧卡申當日傍晚拿著步槍及身穿避彈衣乘坐直升機返回宮邸。

至少15萬名示威者高舉反對派的紅白旗幟，聚集在盧卡申科官邸附近的獨立廣場，然後遊行往2.5公里外的另一個廣場，期間警方未有採取驅散行動；一名參加遊行的市民稱，示威者只有兩個要求，就是公平選舉以及停止暴力。

Video from #Belarus shows beleaguered President Alexander #Lukashenko carrying a rifle and wearing a bulletproof vest as he got off a helicopter that brought him to this working residence as anti-government protests roil the capital.https://t.co/WcAGfluN02 pic.twitter.com/pK7ODsM6AO — Atlantide (@Atlantide4world) August 23, 2020

遊行期間有民眾前往一座二戰死難者紀念碑，現場有保安部隊駐守。國防部發聲明強調，軍隊將接手保護二戰紀念碑，因為那裡是神聖地點，不容褻瀆，並警告如果有破壞和平及秩序的情況，將會由軍隊而非警方出手處理。

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白羅斯中央選舉委員會8月10日公布的總統選舉初步統計結果顯示，盧卡申科於本月8日的總統選舉獲得80.23%的選票，第6次當選總統；反對派指選舉舞弊，連日都有民眾示威。

（綜合報道）