特朗普稱中國剝削美國　威脅與北京完全脱鈎

美國總統特朗普（Donald Trump）日前接受美媒專訪時警吿稱，他對美國經濟與中國完全脱鈎持開放態度，「如果他們對我們不好，我肯定會那樣做。」

美國總統特朗普日前接受了美國霍士新聞（Fox News）的專訪。在8月23日播出的專訪中，特朗普對美國經濟與中國完全脱鈎持開放態度。

特朗普在霍士新聞《下一次革命》（The Next Revolution）節目的獨家採訪中說：「我不想現在就讓全世界都着火了。」

特朗普說，但是「沒有哪個國家比中國更剝削我們了……，我們損失了數十億、數千億美元。我們從中國什麼也沒得到。是的，我們有些產品可以自己生產……（但是）我們一無所獲。我們所做的就是損失金錢。」

特朗普受訪時說，自新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情爆發以來，他認為，今年年初與中國簽署的第一階段貿易協議「對我來說太久了」，並提出了與中國斷絕關係的可能性。

特朗普說：「如果他們對我們不好，我肯定會那樣做。」

特朗普稱，在新冠肺炎疫情爆發之前，美國的情況比中國要好，但卻突然遭到了（疫情）這糟糕的打擊。

特朗普將他對中國的強硬態度與2020美國大選民主黨總統候選人拜登進行對比，並警吿說，「如果他（拜登）當選，中國將擁有我們的國家。」

特朗普說：「如果你看看我們對中國所做的事情，就會發現從來沒有人對中國做過什麼。」

特朗普提及，美國情報官員警吿說，北京計劃代表拜登干預即將到來的美國大選。特朗普說：「他們（中國）控制了他（拜登），他們非常希望我輸掉。」

特朗普說：「拜登屬於中國。他的兒子得到了15億美元。他的兒子沒有經驗，沒有智慧，什麼都沒有，從來沒有做過，不僅是在烏克蘭，他從烏克蘭得到了幾十萬美元的資金和預付款，然後在中國，他得到了15億美元的費用。這太荒謬了。」

特朗普說：「他們（中國）擁有拜登。他們擁有他，他們非常希望我輸掉（大選）。」