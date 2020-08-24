【美國大選】共和黨全國代表大會24日舉行　特朗普預料每晚亮相

美國共和黨全國黨代表大會，將在8月24日至27日舉行。與民主黨黨代表大會相同，共和黨黨代表大會同樣在網上舉行。美國傳媒8月23日報道，總統特朗普（Donald Trump）將會每晚亮相和發言。

圖為8月22日，北卡羅來納州夏洛特會議中心場外。會場將在8月24日至27日，舉行共和黨全國黨代表大會。（Reuters）

共和黨全國黨代表大會，將自24日起一連4天在北卡羅來納州夏洛特（Charlotte）會議中心舉行。受疫情影響，大會中大部分活動改為網上進行，只有少數人會前往會場直接參加。

美國多個傳媒報道，競逐連任的特朗普將連續4天在大會中亮相，且每晚均會發言，並於27日最後一天在白宮南草坪接受提名。

↓↓↓ 想看更多關於美國大選的圖片，請點擊放大觀看：

+ 2

另據《紐約時報》報道，特朗普將會特別回應民主黨對他抗疫措施的質疑，白宮經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow），及特朗普私人律師朱利亞尼（Rudolph Giuliani）等人，亦預料將在大會上發表講話。

大會亦會邀請嘉賓講話，其中一對將會是密蘇里州的夫婦。他們在6月時，曾經用武器指向街上反對種族歧視的示威者。