內塔尼亞胡接受妥協　避免以色列再舉行大選

以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）8月23日接受妥協延長預算案談判，避免政府倒台，令國家不足兩年舉行第四次大選。

圖為8月23日耶路撒冷，示威者不滿內塔尼亞胡涉貪且失業嚴重，爆發示威。（Reuters）

內塔尼亞胡8月23日宣布接受反對派建議，延長預算案談判。同日發表全國電視講話，表示現在是團結而非再次舉行大選的時候。

以色列自2019年因連續組閣失敗，先後3次舉行大選。至2020年3月內塔尼亞胡雖再次勝選，但面對同樣取得相當議席的反對派藍白黨，利庫德集團仍無法取得國會控制權。最終內塔尼亞胡同意與藍白黨領袖甘茨（Benny Gantz）合組政府，避免再次舉行大選。

然而兩黨近日為預算案談判再陷入僵局，國會在24日將舉行投票，若無法通過預算案同時拒絕延長100日談判期限，國會將自動解散，內塔尼亞胡在23日同意妥協。

內塔尼亞胡表示，隨着以色列與阿聯酋達成關係正常化的歷史性協議，加上國家正應對新型冠狀病毒（COVID-19）疫情的威協，舉行大選是錯誤的做法。

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以色列4月全國失業率攀升至27%，面對第二次疫情來襲，政府正考慮實施第二次封鎖措施，預料將進一步為經濟帶來衝擊。耶路撒冷23日爆發示威，一群示威者抗議內塔尼亞胡涉及貪污及經濟不景失業率高企，與警方發生衝突。