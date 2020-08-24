美媒：朱克伯格曾勸特朗普關注中國互聯網公司

美媒8月23日引述消息報道，社交網Facebook創辦人兼行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）2019年曾勸美國總統特朗普（Donald Trump）關注中國互聯網公司，認為這比約束Facebook更值得關注。

《華爾街日報》引述消息人士指，朱克伯格2019年10月底出席白宮的一個私人晚宴時，曾遊說特朗普，指中國互聯網公司的崛起威脅美國企業，這是一個比起約束Facebook更值得關注的問題。

報道提到，有消息人士透露，朱克伯格曾與阿肯色州共和黨參議員科頓（Tom Cotton）等數名參議員會面，討論有關中國手機應用程式抖音海外版TikTok的問題。與他在2019年9月會面的科頓及參議院民主黨領袖舒默（Chuck Schumer）曾在10月底寫信予情報官員，要求他們調查TikTok。

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朱克伯格同年秋季向喬治敦大學（Georgetown Univeristy）學生演講時，表示TikTok不認同Facebook對言論自由的承諾，亦代表對美國價值觀及技術主導地位構成風險。

Facebook發言人斯通（Andy Stone）回應道，朱克伯格記不起他是否曾在白宮的私人晚宴討論TikTok。白宮發言人則稱華府致力保護美國人免受所有與網絡有關、針對重要基建、公共衛生與安全、及美國經濟與國家安全的威脅。