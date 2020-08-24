中國沒收菲律賓漁具干擾軍機　菲國防部長回應

菲律賓總統杜特爾特（Rodrigo Dutuerte）上台後，中國和菲律賓在南海很少發生摩擦。但是最近，兩國在南海發生了爭執，菲律賓防長洛倫扎納（Delfin Lorenzana）8月23日回應。

菲律賓Rappler新聞網站8月24日報道稱，菲律賓防長洛倫扎納8月23日通過短信吿訴記者：「該區域在我們的專屬經濟區之內。」

他強調，中國對「九段線」以內區域的所謂歷史權利，只存在於他們的想象之中。

他還說：「我們的漁民在我們的專屬經濟區內，我們的船隻和飛機也在我們的區域內進行巡邏。」

洛倫扎納還直言，中國才是一直進行挑釁的那個國家，它非法佔領菲律賓專屬經濟區內的部分島礁。「因此，他們沒有權利聲稱他們在執行他們的法律。」

菲律賓防長洛倫扎納（左）批中國的南海主張不合法。（Reuters）

對於這次糾紛，在中國外交部8月21日的記者會上，有記者問：「菲律賓方面昨天（8月20日）表示，已就中方在黃巖島非法沒收菲漁具提出抗議，並反對中國對在南海進行合法巡邏的菲軍機進行無線電干擾。中方對此有何評論？」

對此，發言人趙立堅回應說，中國海警在中國黃巖島（菲律賓稱斯卡巴洛礁）海域依法開展執法活動，無可厚非。菲方派軍機侵入中國南沙駐守島礁鄰近空域，損害了中方主權和安全，中方敦促菲方立即停止非法挑釁活動。