【美國大選】特朗普：一旦無法連任　國家將步向可怕方向

美國總統特朗普（Donald Trump）周一（24日）正式獲提名代表共和黨出戰11月大選，競逐連任，他於北卡羅來納州（North Carolina）首府夏洛特市（Charlotte）召開的黨代表大會現場發表接近一小時演說，聲稱一旦他無法連任，國家將步向可怕方向，並警告大選可能出現舞弊，但他未有提出具體證據。

特朗普與副手彭斯（Mike Pence）親臨大會現場，特朗普說，在新型冠狀病毒（COVID-19）肺炎疫情發生前，他任內無論是經濟增長、股市表現或失業數字都是史上最佳，而現時疫苗及療法的研究發展神速，美國將迎來一個「超級V型反彈」（super V）。

特朗普周一（24日）於北卡羅來納州首府夏洛特市的共和黨代表大會上稱，如果他無法連任，國家將步向可怕方向。（路透社）

特朗普謂，一旦無法連任，國家將步向可怕方向，「我們的國家可以朝很可怕、很可怕​​的方向發展，也可以朝着更好的方向發展」，而民主黨唯一能夠勝出的方法就只有透過擴大郵寄選票系統來操縱選舉，「這不公平，也不對」；他再次批評郵寄投票將令舞弊的情況增加，認為美國人知道如何在疫情下保護自己，能夠親往票站投票。

彭斯則表示感謝黨代表，承諾會令美國再次強大，呼籲黨友合力確保特朗普執政多4年，以便繼續支持美軍、執法人員及在疫情後推動經濟反彈。他說，在特朗普與拜登之間，選擇已變得更清晰。

（綜合報道）