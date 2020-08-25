【中美貿易】中美貿易代表通話　美方聲明拼錯劉鶴名字

中美貿易代表8月24日晚通話，美國貿易代表辦公室（USTR）在發布的聲明中，拼錯中國副總理劉鶴的名字，將Liu He錯誤拼寫成了Liu Hu。

美國貿易代表辦公室在官網發布的聲明中拼錯劉鶴的名字，請點擊放大觀看：

中美雙方發布的聲明和新聞稿稱，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）於8月24日晚與中國副總理劉鶴舉行電話會議，討論了中美第一階段貿易協議的執行情況。

美國貿易代表辦公室發布聲明稱，雙方討論了中國為實現協議所呼籲的結構改革而採取的步驟，雙方還討論了中國大幅增加對美國產品的採購。雙方都看到了進展，並承諾採取必要步驟確保協議的成功。

根據中國官媒新華社報道，中方發布的新聞稿稱，雙方同意創造條件和氛圍，繼續推動中美第一階段經貿協議落實。

彭博社24日報道，美國貿易代表辦公室後來更正了這份聲明，因為他們拼錯了劉鶴的名字，這個錯誤在中國社交媒體上引起了關注。

美國貿易代表辦公室在官方網站發布的聲明可見，美方聲明將劉鶴英文名字的Liu He錯誤拼寫成了Liu Hu。

雖然彭博社的報道稱美方聲明已經更正，但截至發稿時，美國貿易代表辦公室官方網站首頁的摘要，以及聲明全文的頁面上，對劉鶴英文名字的拼寫仍為Liu Hu。