【美國大選】小特朗普在共和黨大會演說　斥拜登是「尼斯湖水怪」

美國共和黨全國黨代表大會自8月24日至27日一連四日舉行，首天演講者中包括了總統特朗普（Donald Trump）的長子小特朗普（Donald Trump Jr.）。小特朗普在演講中多次批評民主黨對手拜登（Joe Biden），更稱呼他為「尼斯湖水怪」（Loch Ness Monster）。

圖為8月24日，特朗普（Donald Trump）長男小特朗普（Donald Trump Jr.）在共和黨全國黨代表大會上發言。（AP）

小特朗普的發言是預先錄製，在發言中，小特朗普多次批評民主黨對手拜登。他表示拜登擁抱「激進左翼政策」，會阻礙美國經濟復甦，又指責拜登會推翻父親的減稅政策，禍害美國人。

「考慮到拜登就是個尼斯湖水怪一樣，這看起來很有道理。他只會潛伏在沼澤中，不時抬起頭想做總統，但在途中沒幹出什麼大事，然後就消失了。」

小特朗普又指責拜登未有從中國捍衛美國的工人，稱呼他為「北京拜登」（Beijing Biden）。

42歲的小特朗普是特朗普的長子，也是特朗普集團的副總裁，協助處理特朗普的經營生意。他同時也是一名前電視名人，曾擔任父親主持的《飛黃騰達》（The Apprentice）真人騷節目的評判。儘管甚少在政治舞台上露面，但仍成為當日共和黨大會上最亮眼的焦點之一。

抨擊民主擁護激進左翼

小特朗普同時抨擊民主黨在反歧視黑人示威的立場，把肆機破壞和搶掠的暴民歸咎於民主黨地區政府。他又指責民主黨擁護激進左翼，試圖透過拆除紀念建立美國的偉人雕像，刪除美國人的記憶。

小特朗普又批評科網公司阻礙保守言論的發言，稱共和黨才是言論自由的家。

小特朗普最後稱讚自己的父親才是最好的總統人選，可以讓美國人民生活得更好，可以創造美國人民夢想的世界：「試想你想擁有的生活，一份出色的工作、一個完美的家庭。你想要居住的國家，一個正義且充滿同情心、沒有偏見、真正機會均等的國家。」「這是特朗普與共和黨所追求的世界。」