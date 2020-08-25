Facebook：被迫封鎖批評泰國王室群組　公司將訴諸法律

社交網站Facebook 8月24日封鎖泰國一個討論及批評泰王哇集拉隆功（Maha Vajiralongkorn）言行、涉及約100萬名成員的群組。但Facebook表示，公司是受到泰國政府施加的壓力而封鎖群組，正計劃提出法律挑戰。

泰國流亡人士帕溫（Pavin Chachavalpongpun）4月在Facebook創立一個名為「Royalist Marketplace」的群組，有超過100萬名網友加入，但24日晚上群組頁面出現訊息：「根據數碼經濟及社會部（Ministry of Digital Economy and Society）的法律要求，已經限制在泰國登入這個群組的權限。」

泰國政府此前揚言對Facebook採取法律行動，理由是Facebook未能刪除涉及誹謗君主的內容。

Facebook其後在發給路透社的聲明中指出，Facebook在泰國「被迫」關閉此群組，這樣的要求相當嚴重，違反國際人權相關法律，且對民眾自由表達意見會有寒蟬效應。

Facebook又指，「我們致力於保護和捍衛所有互網網用家的權益，並準備訴諸法律，挑戰泰國政府的要求。」

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泰國自7月18日起出現由年輕人主導的反政府示威浪潮，抗爭者除了要求政府改革，更觸碰禁忌要求改革王室，挑戰當地禁止民眾批評王室的「冒犯君主罪」（lèse-majesté）。根據有關法律，侮辱王室最高可被判監禁15年。