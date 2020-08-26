美國威斯康星州示威持續　街頭爆發槍擊案1死2傷

美國29歲非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr）8月23日於威斯康星州基諾沙（Kenosha）遭警察槍傷後，當地連續3晚爆發民眾示威，在8月26日凌晨，基諾沙街頭出現槍擊事件，造成至少1死2傷，目前未知是誰人開槍。

威斯康星州長埃弗斯（Tony Evers）已宣布該州進入緊急狀態。《紐約時報》報道，這次示威由8月25日黃昏開始，示威者與警察對峙，部分人向警察投擲水樽、石頭、煙火，至於警察則施放催淚彈及發射橡膠子彈應對，並提醒民眾已違反宵禁令，有被捕風險。

報道稱，不少示威者選擇離去，也有部分人轉移到一間油站附近，當時另有一班持槍者在油站外，他們與示威者口角，表示要保護自己的財產，警員則繼續勸喻各人回家。

至凌晨時分，油站外出現槍聲，當地警長貝特（David Beth）表示，有3人中槍，其中1人死亡，另有1名傷者步行到醫院求醫。警方表示正調查事件。

這輪示威源於29歲非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr）8月23日在基諾沙遭警察槍傷，他的父親會見記者時激動表示，警員向布萊克開了七槍，目前布萊克半身癱瘓，有機會是永久癱瘓，或難重新走路。

事件導致當地連續多天爆發示威，州長埃弗斯呼籲示威者克制，同時宣布進入緊急狀態，並增派一倍國民警衛隊到基諾沙。他指，不能容許制度種族歧視和不公義繼續，同時不能繼續破壞。