美國就南海問題把24間華企列入實體清單　另將限制部分人員簽證

美國就南海問題向中國推出打擊措施，美國商務部8月26日發表聲明指，決定把24間中國企業列入「實體清單」（Entity List），即美國出口管制黑名單，商務部指這些公司幫助中國在南海人工島的軍事建設。 美國國務院同日也發聲明稱，將對那些負責或參與中方在南海大規模填海、建設或軍事化的個人施加簽證限制。

美國商務部的聲明列出涉事的24間中國企業名單，當中包括中國交通建設（China Communications Construction Company）的5間子公司、中國電子科技集團公司第七研究所（CETC-7）及其兩間下屬機構等。

「實體清單」被認為是美國出口管制的黑名單，美國企業若要向這張清單上的公司提供美國技術，需要先取得商務部頒發的許可證。

The U.S. is taking action today to support freedom of the seas and to oppose coercion of our Southeast Asian allies and partners. We must not allow Beijing’s campaign of bullying to prevent access to vital offshore resources and damage critical ecosystems. — Secretary Pompeo (@SecPompeo) August 26, 2020

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）在Twitter發文稱，美方今天正採取行動支持海洋上的自由，反對那些對美方東南亞盟友與夥伴的脅迫。

美國國務院的聲明指，將對那些負責或參與中方在南海大規模填海、建設或軍事化的個人施加簽證限制，他們將不獲允許入境美國，其直系親屬也有可能受到簽證限制。

聲明稱，絕不可容許中國使用中國交通建設及其他國營企業作為推行擴張主義議程的武器，美方將採取行動，直至北京停止在南海的高壓式行為為止，又指美方會與盟友站在一起，抵抗那些破壞穩定的活動。