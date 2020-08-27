中國解放軍據報向南海發射多枚導彈　向美國發出警吿

中國軍方消息人士與美國國防部官員8月26日均稱，中國在當天上午向南海發射了多枚導彈。

《南華早報》8月26日報道，一名接近中國軍方的消息人士稱，中國在26日上午向南海發射了兩枚導彈，其中包括一枚「航母殺手」，向美國發出了明確警吿。

報道援引中國官員的消息稱，導彈落入了海南島和西沙群島之間的海域。其中一枚東風- 26B導彈從中國西北部的青海省發射，而另一枚東風- 21D導彈從東部的浙江省發射。

美國彭博社與英國路透社26日均援引一位不願透露姓名的美國國防官員的話報道稱，在中國人民解放軍進行大規模軍事演習之際，中國8月26日向南海發射了4枚中程彈道導彈。

消息人士稱，兩枚導彈都發射到海南島和西沙群島之間的水域。對這一地點，上述3家媒體的報道一致。

該消息人士說，解放軍發射導彈的目的是，提高中國阻止其他軍隊進入有爭議的南海地區的能力。該消息人士又稱，「這是中國對美國戰機和軍艦愈來愈頻繁進入南海所帶來的潛在風險的回應。中國不希望鄰國誤解北京的目標。」

此前一天的25日，中國稱在解放軍在渤海海域進行實彈海軍演習時，一架美國U-2偵察機未經許可進入禁飛區。

中國國防部新聞發言人吳謙25日稱，美U-2高空偵察機當天擅自闖入中國人民解放軍北部戰區實彈演習禁飛區活動，嚴重干擾中方正常演訓活動，嚴重違反中美海空安全行為準則及相關國際慣例，極易引發誤解誤判甚至造成海空意外事件，是赤裸裸的挑釁行動，中方對此堅決反對，並已向美方提出嚴正交涉。中方要求美方立即停止此類挑釁行動，以實際行動維護本地區和平穩定。