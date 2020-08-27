美國華人律師成立聯合會　入稟起訴特朗普微信禁令

美國針對中國科網企業，8月6日宣布擴大「乾淨網絡」（Clean Network）計劃，禁止美國人在境內使用微信，有美國華人律師團決定成立聯合會，在21日入稟美國法院起訴有關禁令。

圖為美國微信用戶聯合會中，介紹律師團成員的網頁。（美國微信用戶聯合會網頁截圖）

起訴行動由美國微信用戶聯合會（U.S. WeChat Users Alliance）發起。聯合會由5名美國華人律師成立，總部設於新澤西州，並於8月21日向加州北區聯邦地區法院提交訴狀。

美國總統特朗普（Donald Trump）以國家安全為名，禁止美國個人及實體與微信進行交易。但因交易含義廣泛，一般包括個人下載及使用行為，因此有指禁令等同禁止美國人使用微信。

聯合會主案律師團成員朱可亮表示，在美國微信的主要用戶是在美華人，鑑於微信對幾百萬在美華人的重要性和不可替代，特朗普的禁令等同歧視。聯合會代表曹英亦表示，使用微信的用戶只為了與親友聊天，行為不危害國家安全：「微信不完美，但解決問題方式不應是全面封殺。」

聯合會已設立網站，說明起訴原因及設立捐款。首筆10萬美元目標捐款截至香港時間8月27日早上，已成功籌得9.6萬美元。