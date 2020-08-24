從華為到微信　世界將形成兩套科技體系

中美角力的主舞台已從貿易轉至科技領域。除了被美國針對多時的中國通訊巨企華為、中興遭到美方更嚴厲制裁外，TikTok和騰訊旗下的微信程式亦被以國安為由禁止在美營運。在中美角力的大局勢下，中國決心掌握核心科技以擺脫美國的科技打壓，美國則視中國科技公司及產品為威脅，將可能禁止更多中國科技產品及程式在美營運。世界似乎正朝着如1054年基督教會大分裂成羅馬教會與東正教會一般的走勢，將很有可能發展出兩套不同的科技體系、生態、和應用環境。

當下中美的大分裂有可能依着1054年基督教會大分裂（The Great Schism）的歷史發展。基督教成為羅馬國教後，羅馬教會就成為帝國的教會。但自從公元7世紀後，東羅馬帝國已漸漸失去意大利的控制權，而羅馬教會亦不喜歡東羅馬帝國時常干預教會。政治問題最終演變成宗教上的大分裂。羅馬教會依附於西方新興的法蘭克人及後來的「神聖羅馬帝國」，成為日後的羅馬公教（後世多稱為「天主教」）；而東羅馬（拜占庭）帝國則以君士坦丁堡牧首發展出其自己的教會，成為了希臘正教（即「東正教」），從此基督教會一分為二。

東正教是在 1054 年教會大分裂之後，以君士坦丁堡（即今日的伊斯坦布爾）為中心 的一個基督宗教教派。現今公教（天主教）、正教（東正教）和改革宗（基督教）被稱為基督宗教的三大宗派。（Getty Images）

中美角力影響溢出

現今中美之間的政治博弈，同樣也波及政治以外的領域。中世紀的宗教在社會與經濟上扮演了舉足輕重的地位，就如同今日的科技一樣。當今社會離不開網路與科技，其影響遍及每個人的生活。大者如網絡長城限制了一個地區的人能上什麼樣的網站，小的觸及到用怎樣的社交媒體、雲端服務、即時通訊軟件等。基督教會大分裂數百年後，東西歐走上很不同的社會和經濟發展模式，也可以預視如果中、美走上科技上的大分裂，也可能再演變成新的「大分裂」時代。

對於2000年後全球化高度普及後的新生代而言，這種科技「大分裂」難以想像，尤其是香港一直沒有中國內地的網路制限，在今年以前科技上也與西方主流看齊。使用Google、Facebook等，對於不少香港人而言都是理所當然的，或許很能想像將來「兩套科技」將有什麼影響。「兩套科技」這個概念聽起來很陌生，其實並不是非常新穎的事情。在全球化普及前，早期科技發展一直也是相對分裂的，本來的互聯網其實也只是美國一國之用，在一些條件下才成為世界通用。甚至在十多年前，一些科技技術仍然未有統一的法制。例如較年長的人仍會記得在2000年左右，DVD燒讀技術仍分成DVD-（DVD–）與DVD+，兩種技術最初因為互不兼容，也曾造成不便。

如果「科技大分裂」的情況繼續隨中美角力而普遍化，那我們要有心理這將對生活造成巨大的影響。即使香港的網路與科技運用算是自由，但香港作為中國的一部分，將來亦很可能會面對來自美國單方面的壓施，令我們與西方科技和網路「脫勾」。近來有傳Google與Facebook將撤離香港，雖然未有確實資訊，但在中美角力的大環境下並非不可能。

聯合國秘書長古特雷斯2019年9月24日發表主題演講時警告，中美對抗有可能導致世界出現大分裂。（Reuters）

大分裂有可能「重合」嗎？這很難斷言，可長可短。基督教會的大分裂花了近千年至今仍未完全修補，科技大分裂有可能成為一去不復返的局面，正如羅馬帝國瓦解後歐洲碎片化一樣。但如果世界交流保持頻繁，「大分裂」的成本太高，最終可能很快又會出現一種兼容的可能性。例如當年爭得難分難解的DVD-與DVD+，最終在大部分燒錄機材都能錄製和讀取兩種格式的情況下，不再成為問題。正如拉丁文有句經典的諺語，「necessitas mater artium」（需要仍技術之母）。如果將來世界各國仍希望能保持頻繁交流，那科技大分裂並不會走得太遠。