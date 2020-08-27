解放軍向南海試射多枚導彈　美軍：已準備好應對任何威脅

多家媒體報道，中國軍方在8月26日上午向南海發射了多枚導彈。美國海軍一位中將27日對此做出回應。

美國彭博社與英國路透社26日均援引一位不願透露姓名的美國國防官員的話報道稱，在中國人民解放軍進行大規模軍事演習之際，中國軍方8月26日向南海發射了四枚中程彈道導彈。

《南華早報》26日的報道亦指，一名接近中國軍方的消息人士稱，中國軍方在26日上午向南海發射了兩枚導彈，其中包括一枚「航母殺手」，向美國發出了明確警吿。

據彭博社報道，美國海軍中將康恩（Scott D. Conn）8月27日在回答有關解放軍進行導彈試驗的問題時吿訴記者，「只要他們是按照國際法和準則行事，他們就完全有權這麼做。」

康恩說，美國已經準備好應對南海地區的任何威脅。他還說：「如果所有軍隊的操作都是專業的，你就可以讓一艘戰艦也前往同一（試驗）海域。」

美國國防部長埃斯珀（Mark Esper）26日則在夏威夷發表講話，稱印度—太平洋地區是「強國與中國進行競爭的中心」。埃斯珀指責北京多次未能兌現承諾，沒有遵守國際法。

另據路透社報道，埃斯珀在夏威夷還說，中國似乎在東南亞展示肌肉最多，特別是在南海。不過埃斯珀也表示，美國希望與中國合作，讓北京回到與國際規則一致的軌道上來。