【中美角力】中國官媒：經貿會談融洽順暢

中美貿易代表在8月24日通話後，中國官媒《經濟日報》微信公眾號「陶然筆記」8月26日發文稱，據了解會談情況的人士透露，雙方會談氛圍融洽，在農業、金融等方面的交流比較順暢。

中美於2020年1月正式簽署第一階段貿易協議，落實情況成為雙方目前關注重點，點擊圖輯回顧：

8月24日晚上，美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）、美國財政部長姆努欽（Steven Mnuchin）與中國副總理劉鶴通話，討論中美第一階段貿易協議的執行情況。

「陶然筆記」之後在8月26日發文稱，據了解會談情況的人士透露，雙方會談氛圍融洽，在農業、金融等方面的交流比較順暢。

文章認為，從通話內容看，雙方談到加強中美宏觀經濟政策協調、中美第一階段經貿協議落實等問題，尤其是提到「雙方同意創造條件和氛圍」繼續推動協議落實。

據俄羅斯衛星通訊社8月26日報道，中國山西財經大學副教授李凱評估中美貿易代表通話時稱，這意味着美國政府至少在中美貿易關係中仍然不希望出現大的問題，仍然遵守以前的協議。

對於外界擔憂，由於受新冠肺炎（COVID-19）疫情的影響，中國可能無法履行中美貿易協議的所有義務，李凱完全不同意這些說法。他認為，中國仍然堅持全面履行所有義務。即使從某些指標來看，今年有所滯後，但明年（2021年）仍有可能趕上。