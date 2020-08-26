【美國大選】特朗普兩子女發言　蒂法尼呼籲年輕選民越過政治界限

美國共和黨全國代表大會踏入第二晚。除了國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）和第一夫人梅拉尼婭（Melania Trump）以外，8月26日還有總統特朗普（Donald Trump）兩名子女蒂法尼（Tiffany Trump）和埃里克（Eric Trump）發言。

26歲的蒂法尼是特朗普的幼女。她呼籲年輕美國人於大選投票時越過政治界限，根據結果判斷，而非根據冠冕堂皇的言論，並提到特朗普於刑事司法改革和醫療健康的貢獻。她指，美國因為抑制思想多元和包容而受害，走出政治舒適區將成就更多。

今年畢業於喬治敦大學法律學院的蒂法尼表示，理解畢業生正在尋找工作的難處，並指她的父親曾經建立蓬勃的經濟，也能夠重建經濟。她也抨擊媒體和科技巨擘帶有偏見和背後操縱。

圖為2020年8月25日，美國總統特朗普的次子埃里克於共和黨全國代表大會發言。（AP）

36歲的埃里克則讚揚特朗普的經濟、醫療健康和外交的政策。他表示，特朗普治下，自由永遠不會是過去的事物，形容投票給特朗普便是為美國精神、美國夢和美國國旗投下一票。

埃里克批評民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）只是政客，不了解美國工人和商界。他形容對方於中國議題易被人說服，並指如果對方當選將讓恐怖份子鬆一口氣。

特朗普有五名子女，包括與伊萬娜（Ivana Trump）所生的小特朗普（Donald Trump Jr）、伊萬卡（Ivanka Trump）和埃里克；與梅普爾斯（Marla Maples）所生的蒂法尼；以及與梅拉尼婭所生的巴倫（Barron Trump）。