【新冠肺炎】世衛：專家小組會到武漢　指大規模驗毒不切實際

世衛（WHO）總幹事譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）8月27日表示，一隊國際專家小組準備前往中國，調查新型冠狀病毒（COVID-19）源頭，包括到最先爆發疫情的武漢調查。

世衛曾在7月派遣先遣隊到北京，但被指他們沒前往武漢而惹來批評。譚德塞強調該團隊曾與武漢病毒研究所聯絡，他亦與國家衛建委主任馬曉偉聯絡。

世衛專家：大規模驗毒不切實際

另外，世衛傳染病流行病學家范克爾克霍夫（Maria Van Kerkhove）指，如果資源許可，建議懷疑受感染及其緊密接觸人士檢驗病毒，但目前應專注於出現疑似病徵的個案。她同時呼籲民眾應繼續戴口罩及保持個人清潔和社交距離才是最重要的抗疫措施。

世衛緊急項目主管瑞安則表示，如果群組感染情況持續，就有必要安排無症狀人士驗毒的必要，因此認為資源應用得其所，強調大規模檢驗浪費金錢和不切實際。

疫情爆發至今已經大半年，世衛早段處理疫情的方式備受批評，譚德塞稱，當局會成立審視委員會，評估及建議改善國際衛生條例 (International Health Regulations，IHR）的疫情時的推行指引。

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