【新冠肺炎】英國國防研究：驅蚊液成分可抗病毒

英國國務部轄下的英國防務科技實驗所（Defence Science and Technology Laboratory）8月26日公布初步研究結果，科學家發現檸檬桉醇（Citriodiol）可以殺死導致新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）的冠狀病毒株。檸檬桉醇常用於驅蚊噴霧。

英國《天空新聞》之前早在4月24日引述消息人士報道，軍方正派發驅蟲劑，因其可能為對抗新冠病毒提供新的防護層。驅蟲劑中的檸檬桉醇已知能殺死其他的冠狀病毒。

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防務科技實驗所8月26日公布初步結果。軍方對含有檸檬桉醇的Mosi-guard Natural防蚊噴霧進行兩項實驗，以評估產品以水滴狀態直接應用於病毒時的抗病毒活性，以及對應用在乳膠合成皮膚後的產品進行評估。兩項實驗證明，產品有抗病毒活性。

有關實驗未經同行評審。實驗所發表結果是希望，為正研究新冠病毒及其可能解決方法的其他科學機構，奠下基礎。

單獨使用驅蚊噴霧並不足以預防新冠肺炎，軍方使用驅蚊噴霧時會視其為一種新的保護層，並同時實行戴口罩、洗手及其他防止冠狀病毒傳播的方法等措施。