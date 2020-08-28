【美國大選】拜登批評特朗普火上加油　賀錦麗承諾改革警隊

美國非裔男子布萊克（Jacob Blake）遭槍傷引起示威。美國民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）8月27日批評總統特朗普（Donald Trump）火上加油。民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）則承諾當選後應對制度種族歧視和警隊改革的問題。

拜登接受微軟—全國廣播公司（MSNBC）訪問時指，特朗普認為布萊克遭槍傷的事件對自己於政治方面有利，鼓吹暴力，而不是減少暴力，形容對方所做的事是火上加油。

拜登譴責所有形式的暴力，包括搶掠，並質疑特朗普沒有譴責於示威期間槍殺兩人的男子。被問到會否到訪威斯康星州基諾沙（Kenosha），他表示會，但不想成為「問題的一部份」，想確保安全進行。他指，如果他是總統，將前往當地讓黑人和白人一起坐下來探討前路。

賀錦麗於華盛頓發表演說時形容，布萊克遭槍傷的事件使人難受，並指美國黑人從未獲看待成為完整的人，強調必須通過有意義的警隊改革和更廣泛的刑事司法改革，並承認制度種族歧視存在。不過她指出，和平示威者跟搶掠和進行暴力行為的人以及被控謀殺的槍手不同。她也抨擊特朗普應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情失敗。