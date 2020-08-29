華盛頓有過萬人集會　紀念馬丁路德金演說57周年

美國首都華盛頓8月28日有過萬人集會，紀念已故黑人民權領袖馬丁路德金（Martin Luthur King Jr.）發表「我有一個夢想」演說57周年，他們同時要求爭取種族公義，以及正視警暴問題。

美國近月因為種族問題導致局勢緊張，包括非裔男子弗洛伊德（George Floyd）遭警員以膝壓頸身亡，加上日前另一名黑人男子布萊克（Jacob Blake）被警員連開多槍導致癱瘓事件，因此集會的主題環繞呼籲改革警察制度及在11月大選踴躍投票等。

馬丁路德金的兒子馬丁路德金三世（左）及孫女約蘭達（Yolanda Renee King，右）在集會上發言，呼籲正視種族公義問題。（AP）

不少人在集會上發言，包括民權運動領袖沙普頓（Al Sharpton）、馬丁路德金的兒子馬丁路德金三世（Martin Luther King III）、弗洛伊德的家人等，而民主黨副總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）則透過錄影發表講話。

1963年的同一天，馬丁路德金向大約25萬人民眾發表「我有一個夢想」講話，要求改革工作和種族自由，當時參與的人龍從馬丁路德金當年發表演說的林肯紀念堂（Lincoln Memorial）延至大約3公里外的華盛頓紀念碑（Washington Monument），屬當時其中一個最大規模的政治集會。