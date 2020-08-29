【新冠肺炎】美國錄首宗「二次感染」個案

香港早前發現全球首宗有紀錄的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）「二次感染」患者。美國研究員8月27日發表報告，指出內華達州一名25歲男子4月感染後康復，5月底再次感染，有機會是美國首宗有紀錄的「二次感染」個案。

內華達大學里諾分校醫學院和內華達州公共衛生實驗室的研究員發表報告。患者4月首次確診新冠肺炎，出現喉嚨痛、咳嗽、頭痛、噁心和腹瀉的病徵，病情4月27日好轉，後來兩次接受檢測，結果呈陰性。

患者後來一個月健康狀況良好，直到5月31日因為發燒、頭痛、頭暈、噁心和腹瀉而求醫。五日後，他入院並需要輸送氧氣。他再次接受檢測，結果呈陽性。研究員檢驗兩份冠狀病毒樣本的遺傳物質，發現兩次感染的病毒不同。

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研究報告尚未經期刊進行同行評審。不過研究員指出，個案反映人類有機會多次感染新冠肺炎。內華達州公共衛生實驗室總監本多里（Mark Pandori）表示，目前仍然未知患者康復後將產生多強的免疫力、免疫力維持的時間或是抗體防止再感染發揮的作用。他認為，「二次感染」研究或對疫苗效用以及群體免疫概念有啟示。