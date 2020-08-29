韓國新冠肺炎連日新增逾300　官員：下周是抑制疫情爆發最後機會

韓國8月29日新增323宗新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）確診病例，是連續第2天增逾300宗病例，亦是當地自8月14日起連續第16天出現3位數增長。韓國衞生部高級官員尹泰皓同日指，未來8天是抑制首都圈疫情爆發的最後機會。

韓國中央防疫對策本部29日公布，該國新增323宗確診病例，累計增至19,400宗。新病例中有308宗屬社區感染，其中244宗出現在首都圈。

政府為遏止病毒擴散，8月16日起對首都圈實施二級社交疏離指引，23日指引適用範圍擴至全國。不過疫情未有減緩跡象，令人質疑疫情是否將會失控。

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總理丁世均28日宣布，決定將二級社交疏離指引再延長一周。中央災難安全對策本部第一次長朴淩厚同日亦宣布，首都圈30日起會實施更嚴格的防控措施，為期1周。

有關措施的嚴格程度會高於二級社交疏離指引，但低於三級社交疏離指引。它們實施期間所有餐廳在早上5時至晚上9時可提供堂食，其餘時間只許供應外賣送餐或顧客自行領取餐點的服務。所有咖啡連鎖店不得供應堂食。

韓國衞生部高級官員尹泰皓29日表示，未來8天是抑制首都圈疫情爆發的最後機會，他呼籲民眾全力以赴克服危機。