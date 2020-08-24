【新冠肺炎】韓國首爾8月24日起強制民眾戴口罩

韓國為防止新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情擴散，首爾政府8月24日起強制要求民眾戴口罩，10月13日起會對違反規定的人士罰款。

首爾市民及到訪首爾的外地人也要遵守新規定。首爾市政府指，民眾必須在室內地方及人多的室外地方戴口罩，但在用餐時可脫下口罩。

首爾市防疫防控官朴有美（Park Yoo-mi，音譯）表示：「除了在私人地方如家中，民眾要在所有室內地方戴口罩。除非你周圍都沒有人，否則在室外也要戴口罩。」

新規定在24日開始實施後，違反規定的人士暫時仍不會被處罰或罰款。新版《傳染病預防法》會在10月13日起實施，屆時違法者最高可被罰款10萬韓圜（約652港元）。

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新增個案有所減少

韓國中央防疫對策本部24日公布，截至當天零時，韓國較前一天零時新增266個染新確診病例，累計17,665個。這是21至23日連續3天新增個案都在300個以上之後，24日終於回落至300個以下。

當局公布這段期間社區感染個案258個，境外輸入病例8個。當中包括首爾市97個。疫情在寫字樓、宗教設施、醫療機構蔓延。除大邱市和濟州道外，全國15個市和道均有新增個案，感染途徑不明的個案大增。政府無法排除出現全國大流行的可能。

韓國中央應急處置本部防疫總括組組長尹泰皓24日在例行記者會上表示，考政府正在積極討論啟動社交距離三級指引的相關方案。總統文在寅24日主持召開幕僚會議時也表示，一旦疫情失控，政府不得不把措施升級，呼籲全國民眾積極配合政府的防疫工作。