【白羅斯示威】當局驅逐外國記者　多間媒體發表聲明譴責

白羅斯（前稱白俄羅斯）反政府示威浪潮持續，8月29日更有外國記者遭吊銷記者證。美聯社指責當局無理驅逐記者出境，英國廣播公司（BBC）亦對當局扼殺新聞自由的行為予以最強烈譴責。

圖為8月29日，白羅斯首都明斯克繼續有示威進行。示威自總統大選結束以來已持續近三周。（Reuters）

美聯社指出，有兩名駐莫斯科的記者，於8月29日被驅逐出境。美聯社發表聲明，強烈譴責白羅斯當局攻擊新聞自由的行為，要求當局即時恢復記者的身份資格，允許他們繼續向世界報道白羅斯所發生的事實。

除美聯社外，路透社、BBC、自由歐洲電台（Radio Free Europe）等多個媒體亦有相同遭遇。路透社引述白羅斯記者協會表示，共有17名外國記者被逐。

路透社發言人表示，促請當局能恢復其公信力，並確保路透社的記者能夠繼續就公共利益，提供獨立、公正的新聞。BBC則發表聲明，對當局扼殺新聞自由的行為予以最強烈譴責。

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白羅斯自8月9日大選結束以來示威不斷，迄今已近三周。政府在21日，宣布臨時封鎖73個新聞及資訊網站，其中包括多個本地及外國新聞網頁，當地國營出版社亦以「印刷機故障」為由，停印兩份報紙。