普京：若有需要　可派警隊到白羅斯協助穩定局勢

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白羅斯（前稱白俄羅斯）的抗議選舉不公的示威持續，鄰國俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）8月27日表示，莫斯科已經成立「後備警隊」，一旦有需要就會派遣到白羅斯協助穩定當地局勢。

普京指，俄羅斯會向白羅斯遵守所有承諾，並按照白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）提出成立後備警隊的要求，但雙方同意只會在情況無法控制時才介入。

俄羅斯總統普京表示，隨時準備向白羅斯總統盧卡申科（左）提供協助，平定當地局勢。（Reuters）

不過白羅斯反對派協調委員會批評普京的舉動令人無法接受，波蘭不滿亦俄羅斯的決定，總理莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）敦促俄羅斯即時中止軍事介入白羅斯的計劃，指莫斯科利用「恢復控制」的虛假理由，違反國際法及白羅斯的人權，他強調當地民眾有決定自己前途的自由。

波蘭同時傳召白羅斯駐當地大使，澄清白羅斯對波蘭的不實指控。

另外，白羅斯在27日繼續有示威，但路透社引述目擊者指，當地有大約20名準備報道示威情況的記者被警方帶走。內政部其後發表聲明，承認他們被帶到警署，但指當局只是檢查他們的證件，之後已經放行，否認拘捕傳媒的說法。

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