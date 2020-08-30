【美國大選】情報官員不再親身前往國會匯報　避免議員泄漏消息

美國情報官員8月29日表示，為避免國會議員洩漏敏感資訊，情報官員將不會再親身前往國會，就2020年總統大選進行安全簡報。

圖為8月14日，一架郵車停泊在美國費城郵局。有情報人員早前指出，暫時無證據顯示外國有意干預破壞郵寄投㶾，與特朗普（Donald Trump）言論相左。（Reuters）

美國國家情報總監拉特克利夫（John Ratcliffe）8月29日正式知會參眾兩院，指不會再親自前往國會就11月大選進行安全簡報，改為提交書面形式報道。

拉特克利夫發表聲明指出，改變匯報形式，是為了避免敏感情報遭到洩漏。聲明中未有提及遭洩漏的具體資訊。

美國有傳媒26日引述情報機構人員稱，情報機構暫時未發現證據，表明外國正企圖干擾郵寄投票，與總統特朗普（Donald Trump）及部分共和黨員的言論相左。受新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情影響，預料11月美國大選將有大量民眾採用郵寄方式投票，特朗普則反對郵寄投票，並稱這將會成為「世紀欺詐」。

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新安排將減少議員追問詳情的機會，有議員擔心安排會影響公眾對是否有外國干預選舉的知情權。眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）與眾議院情報委員會主席希夫（Adam Schiff）發表聯合聲明，批評情報機構放棄國會對國家安全的知情責任，背離公眾權益。