【美國大選】特朗普正式接受提名　抨擊拜登將摧毀國家

美國共和黨全國代表大會踏入最後一晚。總統特朗普（Donald Trump）8月27日發表演說，正式接受共和黨總統提名。特朗普強調，如果民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）當選，只會導致種族和疫情問題惡化。

特朗普於演說開始時首先提到吹襲墨西哥灣的颶風「勞拉」，向遭到風災影響的居民致以慰問。

特朗普表示，前副總統拜登（Joe Biden）不是美國靈魂的救世主，並指如果有機會的話，拜登將會毀滅美國的偉大。他指，美國人不會向政客尋找救贖，而是仰望主能上帝。

特朗普指，他們用四年時間扭轉拜登於過去47年造成的傷害。他抨擊拜登和民主黨不斷攻擊美國為種族、經濟和社會不公的地方。他質疑民主黨花如此多的時間摧毀國家，怎可以要求帶領國家。他指，左翼人士不視美國為最自由、公平和不同凡響的國家，反而視為邪惡的國家，要因為它的罪孽遭到懲罰。

對於新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情，特朗普聲稱如果拜登於疫情期間出任總統，將有數以十萬計的美國人死亡。他表示自己和拜登不同，將會要求中國為他們造成的悲劇負全責。

特朗普攻擊拜登是汽車業的敵人，指對方支持北美自由貿易協定。他提到，如果成功連任，將對離開美國到海外創造職位的公司實施關稅，確保公司和職位留在美國，形容拜登的目標是「中國製造」，自己的目標則是「美國製造」。

至於近日的示威，特朗普指司法制度必須和將會把牽涉不當行為的警察繩之於法，強調不會容許暴民統治。他似乎是回應非裔男子布萊克（Jacob Blake Jr）被槍傷的示威，但未有提到對方的名字。他聲稱，大部份示威城市是由民主黨人管治，呼籲他們要求聯邦增援，強調要有法治和秩序。