王毅：中國將繼續堅持和平發展　期望中歐今年底達成投資協議

國務委員兼外長王毅周日（30日）在法國國際關係研究院發表題為《團結合作，開放包容，共同維護人類和平發展的進步潮流》的演講，他指出，世界正處於百年未有之大變局，突如其來的疫情無疑使變局加速演進，當前新型冠狀病毒仍在侵蝕人類生命健康，世界經濟陷入深度衰退，全球治理面臨重大困境，任何倒行逆施都不得人心，也不可能長久，而中國將繼續堅持開放發展、堅持合作發展、堅持共贏發展以及堅持包容發展。

法國《回聲報》（Les Echos）引述王毅向巴黎一個智庫組織發表的聲明稱，他期望與歐盟有關投資協議的磋商能於今年底取得成果。

王毅表示，站在人類社會發展的重要十字路口，中歐理應本著對人類前途命運負責任的態度，從中歐人民的根本利益出發，共同抵制煽動仇恨和對抗的逆流，堅定站在歷史的正確一邊，為複雜多變的世界提供更多的穩定性。

王毅說，面臨不斷變化的國際環境，中國提出要充分發揮超大規模市場優勢和內需潛力，構建以國內大循環為主體、國內國際雙循環相互促進的新發展格局，中國將進一步擴大內需，擴大對外開放，同世界更多分享中國的發展紅利，以自身復蘇帶動世界共同復蘇，以自身發展帶動世界共同發展。

王毅強調中國將繼續堅持和平發展，又指中國不是當年的蘇聯，更不願也不可能去做第二個美國，無論發展到什麼程度，都永遠不會稱霸，永遠不搞擴張，且將堅持走「對話而不對抗、結伴而不結盟」的國與國交往新路，構建更加廣泛的全球伙伴關係，不斷擴大「朋友圈」。

（綜合報道）