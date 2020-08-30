王毅與法國外長會面　雙方同意維護及實踐多邊主義

正在訪問法國的中國國務委員兼外長王毅8月29日與當地外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）會面。兩人一致同意，維護和實踐多邊主義是中法共同責任。

圖為8月26日，正於巴黎出席活動演講的法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）。（Getty）

王毅與外長勒德里昂舉行會談。王毅表示，面對世界變局，中法關係作為最穩健的大國關係之一，雙方要以元首外交為引導，發揮中法關係對中西方關係的推動作用。

王毅表示，若沒有多邊主義，二戰以來建立的機制和國際秩序將受到嚴重破壞。王毅強調中歐之間沒有根本利害衝突，共同利益遠大於分歧。中歐要加強團結合作，維護國際安全穩定，促進各國發展繁榮。

王毅表示中方願與歐方一同推動中歐政治交往取得積極成果，並在2020年內完成中歐投資協定談判，維護多邊主義和自由貿易體制，抵制單邊主義和保護主義。

勒德里昂回應指兩國關係密切，法方感謝中方為法國應對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情提供的大力協助，願與中方深化各領域互利合作，又稱雙方可共同推進疫苗研發，支持世界衛生組織履行職責、提升效能。

勒德里昂指法方高度重視歐中關係，願與中方一同推動下階段歐中政治交往取得成功，盡快達成歐中投資協定。

雙方還就國際和地區問題深入交換意見，雙方一致同意，維護和踐行多邊主義是中法的共同責任，也是當務之急。