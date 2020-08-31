庫什納及奧布萊恩與內塔尼亞胡會面　將乘搭首班直航機往阿聯酋

美國白宮高級顧問庫什納（Jared Kushner）及國家安全顧問奧布萊恩（Robert O'Brien）於8月30日到訪以色列耶路撒冷，與總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）會面。

圖為8月30日，美國國家安全顧問奧布萊恩（左，Robert O'Brien），以色列總理內塔尼亞胡（中，Benjamin Netanyahu）及美國白宮高級顧問庫什納（右，Jared Kushner）會面。（Reuters）

以色列與阿聯酋達成和平協議，兩國關係正常化。庫什納表示總統特朗普（Donald Trump）促成的這次和平協議是一項歷史突破，為中東和平進程搭建舞台，並稱將會有更多阿拉伯國家加入，與以色列建立正常關係。

阿聯酋在29日解除對以色列商業限制，來往兩國的航班將在31日啟航。庫什納及奧布萊恩將與以色列代表團乘搭此航班，飛往阿聯酋首都阿布扎比，商討舉行簽署儀式日期，及尋求在國防、旅遊及經濟合作。

內塔尼亞胡表示，希望可於9月18日，即猶太新年之前，在美國華盛頓與阿聯酋舉行兩國關係正常化協議簽署儀式。

巴勒斯坦尋求在西岸，東耶路撒冷和加沙地帶建立國家，特朗普曾提議讓巴勒斯坦享有西岸70%的自治權，但讓以色列享有該區域的的完整控制權，包括兩國爭端中心的耶路撒冷，遭到巴勒斯坦強烈反對。

巴勒斯坦批評阿聯酋和以色列實現關係正常化的行動是卑鄙，背叛巴勒斯坦人。

內塔尼亞胡則稱以色列會等待巴勒斯坦，直至其他國家都加入以色列的和平圈，讓巴勒斯坦明白自己已不再擁有抗議的餘地。