【安倍晉三辭職】韓國輿論聚焦新首相　會否讓韓日關係走出低谷

日本首相安倍晉三因病辭職，成為國際焦點。除了鄰國中國外，還有韓國對安倍辭任顯得特別關心。韓國媒體近日不斷報道有關安倍辭職的消息，與下任首相的預測。韓國最關心的，是下任首相能否讓今天的韓日關係走出低谷。

圖為2019年8月，韓國舉行的大規模反日示威，示威者手上拿着「NO，安倍」的標語。（Getty）

韓日關係在近一年半內急速轉差，自2018年末韓國最高法院就日本二戰期間，強徵韓國勞工案裁決要求日企賠償後，日韓磨擦不斷。雙方在2019年7月一度互相管制出口，甚至考慮取消兩國軍事情報保護協定，關係陷入低谷。

因此在安倍宣布辭職後，韓國的焦點都集中在下任首相在兩國關係上的作為。青瓦台在8月28日發表聲明，對安倍突宣布辭職表示遺憾，在祝願對方能盡快病癒的同時，韓國政府「將與新首相及內閣，為促進韓日關係恢復友好而努力。」

韓國朝野兩黨亦發表聲明，期望新任首相能積極改善兩國關係現狀。

圖為2019年12月，中國在四川主持中日韓首腦峰會，日韓關係雖有所改善，但就強徵勞工賠償問題上，仍陷入僵局。（Getty）

輿論對改善關係抱審慎態度

不過，韓國輿論普遍對下任首相能否為兩國關係帶來改變抱審慎態度。韓國《中央日報》評論指出，今天日本社會「嫌韓」意識濃厚，後任即使是誰擔任首相，都難以主動改變日韓關係現狀；《朝鮮日報》同樣批評安倍故意挑起國內「嫌韓」情緒，在多個場合顯示對韓國藐視態度。

然而同一時間，多個社論均提出改善兩國關係事關重要，《韓民族日報》評論指為應對中美新冷戰的不穩局勢，同時為保持朝鮮半島和平，日韓必須恢復良好關係。