日本不滿韓國設置「安倍晉三下跪贖罪像」　警吿或影響日韓關係

因貿易問題陷入僵局的日韓關係再次出現緊張，日本政府7月28日對韓國國內設置侮辱首相安倍晉三的雕像表達不滿，警吿會影響日韓關係。

據日本共同社7月28日報道，日本政府對韓國表達不滿，原因在於日方認為在象徵慰安婦問題的少女像面前下跪謝罪的雕像以安倍晉三為原型。日本外務省官員表示，「肩負國民託付的領導人被以侮辱性的形式表現並非悦事」。

安倍晉三政府消息人士也表達不滿稱：「不僅是首相，也等於日本受到了侮辱。」自民黨內部人士認為「即使是韓國普通民眾所為，也不容忽視」。

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圍繞該雕像，日本政府打算向韓方傳達「將對日韓關係造成決定性影響」的立場，並繼續關注今後事態發展。

日本官房長官菅義偉7月28日在記者會上予以譴責，表示尚未確認這是否屬實，強調「從國際禮儀而言是不被容許的。若報道屬實，將對日韓關係造成決定性的影響」。

韓國外交部7月28日就韓國自生植物園內設立的「安倍晉三謝罪像」稱，需遵循禮遇外國領導人的外交慣例。

韓聯社引述韓國外交部發言人金仁澈的話稱，世界各國應遵循國際禮讓（internationalcomity）原則，對外國領導人講究國際禮儀。國際禮讓原則不屬於國際法，旨在呼籲世界各國禮遇外國領導人，鞏固各國友好關係。

2018年8月15日，韓國民眾在位於首爾的日本駐韓國大使館附近舉行集會，要求日本政府就「慰安婦」問題真誠道歉。（新華社）

而對於韓國政府針對民間人士在私有土地設置的雕像談及外交慣例未免有些過界，以及政府是否有權處置私有土地上雕像的提問，金仁澈表示，需根據相關法律規定研究能夠對私有土地上的物品採取哪些措施。